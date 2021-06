Só no primeiro semestre, Santa Casa gastou mais de 5 milhões na ala COVID

Compartilhe















De janeiro até este momento em que estamos vivendo a pandemia do coronavírus, a Santa Casa de Alegrete contabilizou mais de cinco milhões de gastos com medicação, oxigênio e material hospitalar para os pacientes internados na ala COVID do Hospital.

O aumento significativo começou no pior momento da pandemia em Alegrete, no mês de março. Dos 656 mil em janeiro deste ano, o Hospital gastou 1.422.o81 em março. E de lá para cá as despesas não baixaram de um milhão de reais por mês.

O provedor do Hospital, Roberto Segabinazzi, diz que além do aumento de pessoas que necessitaram de internação, cuidados e de medicamentos específicos para tratar à COVID- 19, também houve um aumento do preço desses produtos, o que elevou a conta.

Aqui, de acordo com o provedor, não foram contabilizados os gastos com pessoal no atendimento na ala COVID da Santa Casa de Caridade.

Confira os gastos

Janeiro-656.822

Fevereiro- 552.006

Março- 1.422.091

Abril- 1.161.054,97

Maio- 1.056.483

Junho- 394 mil até o momento

Vera Soares Pedroso