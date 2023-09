Desabrigados da enchente recebem kits alimentação e limpeza na volta para casa

Share on Email

Diante da enchente registrada recentemente no Município e que retirou 266 pessoas de casa, a Defesa Civil e a Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social de Alegrete realizaram a distribuição de kits de limpeza, higiene pessoal e cestas básicas para as famílias. Algumas delas já iniciaram o processo de higienização de suas moradias, visando retornar em condições adequadas.

Nesta semana, as famílias alojadas em barracas receberão os kits. As pessoas que estão temporariamente hospedadas em casa de familiares ou amigos, e que estão cadastradas pelas assistentes sociais, receberão os kits quando retornarem às suas residências.

Durante todo o período em que permaneceram nos abrigos, as famílias receberam materiais de limpeza e cestas básicas, que foram entregues por último com o objetivo de serem utilizados em suas residências para garantir um retorno mais seguro e confortável. Além disso, houve atendimento médico por meio do ônibus da saúde para avaliar o estado de saúde das pessoas afetadas.

A solidariedade da comunidade e o apoio dos clubes de serviço foram fundamentais para essa ação, que contou com a contribuição de muitos em prol das famílias necessitadas. Cobertores também foram entregues como parte desse esforço conjunto. De acordo com a Defesa Civil, conforme a aferição de ontem à noite, o Rio Ibirapuitã ainda estava 3,72m (em declínio).