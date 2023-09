No clima dos Festejos Farroupilhas, escola de samba promoveu jantares e almoços

A atual campeã do carnaval de rua de Alegrete inovou na Semana Farroupilha. A Nós Os Ritmistas promoveu a Semana Gastronômica Farroupilha Nós Os Ritmistas.

Nos dias 14, 15, 16, 17 e 20, a escolha de samba ofereceu diversos pratos, desde feijoada, carne de ovelha, mandioca, arroz e saladas, pirão campeiro de carne, carne de panela, abóbora com charque e feijão mexido.

No dia 20, um tradicional churrasco feito em vala e com espeto de madeira foi oferecido pela escola, que é considera pioneira no município. A programação incluiu a venda no sistema pague e leve, e também para degustar na sede da escola, onde houve a venda de bebidas aos consumidores da semana gastronômica dos Ritmistas.

O evento foi marcado por momentos de congraçamento, e segundo diretores da escola, teve saldo muito positivo. A ideia da direção da escola, teve o aval do presidente Rafael Faraco, que em quatro noites de jantares campeiros e dois almoços com muita música, consolidou mais uma iniciativa da Pioneira.

“Contamos com muitas visitas ilustres do tradicionalismo que foram nos prestigiar. Inclusive o vice prefeito Jesse Trindade esteve presente durante o evento”, destacou o presidente da escola.

“Obrigado a todos que fizeram parte da nossa Semana Farroupilha. Mais uma vez foi um sucesso. Temos orgulho de ser uma escola de samba democrática e cultural. Até o próximo evento”, agradeceu Faraco.

Diretores iniciaram o dia 20 com bolo frito, café e chimarrão Equipe comemorou o sucesso do evento

Fotos: divulgação