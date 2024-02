Uma multidão entusiasmada invadiu o local, marcando o ápice da maior festa popular do país. Sob a batuta dos organizadores Diego Fagundes e Maysa Moreira, o evento consagrado mais uma vez alcançou um sucesso retumbante, com uma grande participação do público em todas as quatro noites.

O encerramento, que aconteceu em frente ao Clube Sete de Setembro, foi o ponto alto da festa, reunindo um público recorde. Nem mesmo a chuva persistente da terceira noite foi capaz de afugentar os foliões, que compareceram em peso para celebrar a tradição carnavalesca.

A grandiosidade do encerramento foi marcada pela apresentação das três escolas de samba: Por do Sol, Rosas de Ouro e Canudos. Com muita harmonia e alegria, essas agremiações encantaram o público, demonstrando toda a paixão e dedicação que envolvem o universo das escolas de samba.

Após as apresentações das escolas, a festa continuou com a animação dos DJs, mantendo o clima festivo e dançante até altas horas da madrugada.

A 6ª Descida dos Blocos é um evento que se destaca por ser integralmente financiado pela iniciativa privada, evidenciando o compromisso do setor empresarial com a promoção de eventos culturais na região. Para esta edição, a infraestrutura foi ampliada, visando proporcionar uma experiência ainda mais gratificante para os participantes.

O cenário foi cuidadosamente adornado com uma iluminação que realçava a beleza do local, criando uma atmosfera vibrante e acolhedora. A presença de segurança privada, Guarda Municipal e Brigada Militar garantiu a tranquilidade dos participantes, enquanto ambulâncias de apoio estavam prontas para qualquer eventualidade, demonstrando o compromisso com o bem-estar dos presentes.

Além das festividades noturnas, dois dias foram dedicados ao Carnaval Infantil, em sua primeira edição, que foi um sucesso absoluto, proporcionando momentos de diversão e alegria para as crianças da comunidade.

A Descida dos Blocos encerra-se não apenas como uma festa, mas como um verdadeiro símbolo da cultura e da tradição carnavalesca, celebrando a diversidade, a música e a alegria que caracterizam essa época tão especial. Que venha o próximo Carnaval, com ainda mais animação e momentos inesquecíveis para todos os foliões.