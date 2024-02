Mãe de menino, com múltiplas deficiências, busca ajuda para melhorar casa e dar melhores condições ao filho

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Viver para toda e qualquer pessoa é um grande desafio, mas entender os propósitos em que cada um veio para passar nesta existência depende, individualmente, de cada um. Enquanto muitos com condições elogiáveis de moradia, alimentação e outras necessidades reclamam, outros ignoram o quanto uma infinidade de seres lutam, diariamente, pelo básico. Entender os desígnios que somos submetidos não é tarefa fácil, porém enfrentar e lutar é uma missão nobre delegada a alguns que com sua força e coragem, dão aula da vida real sem filtros.

Nádia Rosa é uma mãe como muitas outras, porém com a missão incansável de cuidar de Eduardo que nasceu com múltiplas deficiências, não fala, pouca visão, depende de medicação e alimentação especial e carrinho para sua mobilidade. A mulher de 44 anos, do bairro Rui Ramos, mostra um amor incondicional pelo filho e, atualmente vive por ele, que passa por atendimento na APAE.

Diz que só em medicação, incluindo o canabidiol gasta mais de três mil por mês ( recursos do BPC, rifas que ela corre atrás). O objetivo levantado pelo Rotary Clube Alegrete Sul, segundo Adão Roberto Rodrigues é para que ela consiga melhorar a sua casinha e dar melhores condições ao pequeno Eduardo. – Já tentamos nos programas habitacionais, aqui no Município uma casa para Nádia e seus filhos e não avançou. Eles destacam a ajuda de vizinhos que, depois das doações de materiais, vão se dispor com a mão de obra para melhorar a casa de Nádia, em condições precárias, onde vive ela, Eduardo e mais dois filhos.

A tenacidade de Nádia é elogiável ao dizer que só fica sem chão quando ele sente algo que ela parece não ter o que fazer. Porque mesmo sem ele falar, quase não ter visão, não ter equilíbrio para andar, a mãe interage com o filho de uma forma que emociona. -Essa força e resiliência que tenho só pode ser obra de Deus e nunca vou desistir do Eduardo, salienta.

O pix do Rotary para doação é 11. 403.354/0001-01