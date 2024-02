Matteus revela, no BBB, as dificuldades financeiras da família e a simplicidade da casa onde mora

Em conversas com outros participantes, Matteus compartilhou seu sonho de entrar e ganhar o prêmio do programa, visando proporcionar uma condição de vida melhor para sua avó materna, Dona Neuza Maria França da Silveira de 81 anos, e também para sua mãe, Luciane Amaral.

Durante sua estadia na casa, Matteus destaca suas raízes e costumes, demonstrando conhecimento e profundidade nas conversas. Ele narrou que a casa onde mora com sua avó, uma tia e um irmão é de zinco, o que torna o ambiente muito quente, especialmente em dias de temperatura elevada, já que não há ar condicionado.

Em relação à sua situação financeira, Matteus mencionou que sua renda era de 300 reais devido a um projeto na faculdade(Engenharia Agrícola), e que sua avó e tia também recebem pensões. Sua mãe e padrasto, Luciano, sempre que possível, ajudam com carne, ovos e leite. Ele enfatizou que, embora não haja falta de alimentação, há limitações financeiras.

O PAT conversou com Luciane, mãe de Matteus, que confirmou as condições adversas da casa em que vivem e o desejo do filho de proporcionar uma vida melhor para sua avó. Luciane expressou sua gratidão pelo carinho recebido em relação ao filho e afirmou que é gratificante vê-lo sendo reconhecido por quem ele realmente é.

Durante uma conversa com Luciane, antes de ir para a Casa, Matteus revelou seu plano de participar do BBB24, pedindo que fosse mantido em segredo. Luciane expressou sua alegria ao imaginar que eles poderiam se tornar conhecidos, reconhecidos e que iriam ser notícia no site Alegrete Tudo. Essa conversa foi confirmada pela mãe de Matteus o que enaltece o trabalho da equipe que acompanha o alegretense há anos e realizou matérias para auxiliá-lo em suas campanhas no período de mister.