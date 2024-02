Descida dos Blocos, edição infantil, animou a criançada

Share on Email

Sob a batuta do DJ Biel, a festa foi embalada por uma eclética seleção musical que incluiu desde batidas nacionais, MPB, pop rock, internacional e funk.

O evento, que aconteceu na tarde de domingo(11), proporcionou um ambiente descontraído e seguro, repleto de energia contagiante. As crianças presentes desfrutaram de momentos inesquecíveis, seja aquelas já familiarizadas com o universo carnavalesco, ou as que estavam experimentando pela primeira vez essa festa voltada para os pequenos foliões.

A Praça de Alimentação, que funcionou durante todo o evento, ofereceu opções variadas para os participantes recarregarem suas energias entre uma dança e outra.

A Descida dos Blocos nas imediações do Parque Rui Ramos reafirmou seu papel como um espaço inclusivo e receptivo, onde crianças e adolescentes puderam brincar no Carnaval de maneira segura e divertida. A segunda edição é na próxima terça-feira(13), a partir das 15h.