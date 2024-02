Brigada Militar encaminha turista Argentina à UPA; ela chegou à cidade convulsionando

Share on Email

No último domingo(11), durante um patrulhamento rotineiro na Zona Leste, na Avenida República Rio-Grandense, uma guarnição da Brigada Militar foi confrontada com uma situação emergencial que exigiu rápida intervenção. Uma viatura foi interceptada por um veículo com placas argentinas, cujo condutor solicitou auxílio, pois sua companheira precisava chegar rápido ao hospital.

A guarnição, composta pelos soldados Suzieli e Eugênio, prontamente respondeu ao chamado e iniciou o procedimento de escolta do veículo até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Graças à rápida ação da Brigada Militar, a mulher, de 43 anos e nacionalidade argentina, foi conduzida de forma segura e rápida ao atendimento médico necessário.

Na UPA, constatou-se que a paciente estava convulsionando, exigindo atenção imediata por parte dos profissionais de saúde presentes. Após os procedimentos iniciais, ela foi mantida em observação para monitoramento de seu estado de saúde.

O marido da paciente, também argentino e com 47 anos, relatou que o casal havia pernoitado em São Gabriel e estava a caminho da Argentina quando a situação ocorreu, aproximadamente 20 km antes de Alegrete. No entanto, maiores detalhes sobre o estado de saúde da mulher não foram divulgados.

Este incidente destaca não apenas a importância da atuação da Brigada Militar no que diz respeito à segurança pública, mas também ressalta seu compromisso com o bem-estar e a assistência à comunidade. A pronta resposta e a eficiência demonstradas pelos soldados Suzieli e Eugênio neste episódio refletem o treinamento rigoroso e a dedicação desses profissionais em servir e proteger, indo além de seu dever cotidiano para garantir que vidas sejam preservadas.