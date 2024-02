Música e gastronomia movimentam quadra da Venâncio Aires

Share on Email

Na segunda noite de folia, a rua Venâncio Aires se encheu de vida, cores e sabores para mais uma festividade carnavalesca. Com uma proposta que combina gastronomia e diversão, o evento atraiu um bom público.

Organizada pelos entusiastas do Carnaval, a programação da segunda noite de Carnaval na Rua Venâncio Aires teve como principal objetivo fechar as vias e proporcionar ao público uma verdadeira festa ao ar livre, repleta de delícias gastronômicas e entretenimento.

A partir das 21h, as ruas se transformam em um cenário festivo, com luzes coloridas, música contagiante e uma atmosfera vibrante. Os organizadores do evento têm a expectativa de receber cerca de 1800 pessoas por noite. O evento é embalado por muito samba e pagode.