Descida dos Blocos, um evento para suprir a festa do Carnaval na data oficial do evento

Alegrete se prepara para receber a 6ª edição da “Descida dos Blocos”, um evento que se destaca por sua essência popular e pelo comprometimento de empresários locais e apoiadores em torná-lo uma realidade sem depender de recursos públicos. Marcado para os dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro, em frente ao Clube Sete de Setembro, a festividade promete agitar as noites e tardes de Carnaval, trazendo alegria e descontração para todos os participantes.

O apoio da Prefeitura Municipal de Alegrete é crucial para a realização desse grandioso evento, que conquistou seu espaço como a maior festa popular da região. Ao ceder o espaço para a celebração, a administração municipal demonstra seu compromisso com a promoção de atividades que fortalecem a cultura e o lazer na cidade.

Com atrações variadas, a Descida dos Blocos 2024 promete ser inesquecível. Entre as atrações confirmadas, destacam-se o Grupo A+, Cris Fiuza e renomados DJs como Preto, Master, Rodrigo, Cruzze e Dane. A diversidade musical promete agradar a todos os gostos, proporcionando um ambiente festivo e animado.

As escolas de samba também marcarão presença, trazendo consigo toda a tradição e energia contagiante do Carnaval. Entre elas, a Escola de Samba Por do Sol, Rosas de Ouro e Canudos.

O evento teve sua origem em 2018, quando a cidade estava há anos sem a tradição carnavalesca que marcava o calendário local. As primeiras edições ocorreram na Praça Getúlio Vargas, proporcionando à comunidade um resgate das festividades que fazem parte da cultura brasileira. No entanto, a ascensão da pandemia de Covid-19 em 2020 levou a uma pausa necessária no evento.

Em 2022, a “Descida dos Blocos” foi retomada, ressurgindo com ainda mais vigor. Milhares de pessoas se reuniram nas noites de folia na rua Venâncio Aires, sem registros de ocorrências policiais, consolidando-se como um marco na cidade.