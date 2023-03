Descontrolado, homem surta em hotel e causa desordem e prejuízo

Share on Email

Um homem surtou em um hotel, em Alegrete.

Segundo informações da Brigada Militar, a guarnição foi acionada no estabelecimento comercial onde o funcionário destacou que o indivíduo estaria gritando e promovendo desordem no local.

No endereço, foi constatado que o homem estava alterado e trancou a porta do quarto que foi aberta com a chave reserva. Na sequência, o indivíduo pulou uma janela, cerca de dois metros de altura e fugiu em direção à rua.

Ele foi interceptado alguns metros à frente e precisou ser algemado devido ao fato de estar muito desorientado e agressivo. O Samu foi acionado para encaminhá-lo à UPA, onde passou por atendimento e precisou ficar em observaç

O homem é natural de Santa Catarina, porém, deu endereço de Santa Maria. Ele teria danificado alguns objetos no quarto.