Desenhista, de Goiânia, se identifica com Matteus e transforma sua arte em homenagem ao gaúcho

Jeick Kelly, é uma desenhista que faz da sua arte uma forma de expressar seus sentimentos. Natural de Iporá, Goiás, a artista está acompanhando o BBB e viu em Matteus Amaral, uma forma de mostrar em traços e rabiscos um pouco de seu carinho pelo participante.

A reportagem do PAT entrevistou a goiana e ela pode mostrar um pouco da sua ligação com os desenhos. Segundo ela, o desenho sempre foi algo que fez parte da sua infância, “minhas amigas sempre brincavam de boneca, eu já fui pro lado do lápis, sempre me inspirei e me apaixonei pelos traçados das artes”, disse a desenhista.

A ideia de desenhar Matteus, partiu de uma inspiração e por uma ligação que a artista teve com o participante.”Me identifiquei com o jeito dele, muito simples e autêntico, por isso fiz essa homenagem, espero que tenham gostado, irei enviar para família dele ai em Alegrete”, salientou.

Ela também reforçou que está na torcida pelo alegretense e espera que ele possa ganhar essa edição, “estou na torcida, espero muito que ele ganhe, virei fã dele, tenho certeza que ele vai longe e vai representar da melhor forma o Rio Grande do Sul”.

