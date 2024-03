Uso de repelente e telas em janelas são indicados para evitar dengue em Alegrete

Share on Email

O aumento dos focos e de pessoas infectadas pela dengue em Alegrete faz com que o controle de vetores da Secretaria da Saúde de Alegrete, além de todos os demais cuidados como não deixar água limpa em potes, tampas de vasos de flores ( inclusive no Cemitério), limpar caixas de água, pátios, piscinas e outros locais e o trabalho com os agentes de campo que verificam focos e que detetizam áreas infectadas, também, está indicado outro cuidados para evitar novos focos e a dengue.

Um das medidas que as pessoas podem tomar é o uso de repelente e as que puderem, coloquem telas nas janelas das casas ou fechem cedo a casa, porque o mosquisto ataca, normalmente, bem cedo pela manhã ou tardinha. A chuva seguida de calor potencializa a procriação do aedes aegipty. Então todos os cuidados são necessários.