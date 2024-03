Finalmente será construída a proteção da ponte Borges de Medeiros

O projeto de infraestrutura para segurança da ponte Borges de Medeiros, foi aprovado e licitado pela Prefeitura de Alegrete. A empresa Escala Engenharia venceu o processo licitatório e vai construir as guardas da centenária ponte.

A reportagem conversou com o engenheiro da empresa, Robert Trindade, responsável pela execução do projeto. De acordo com o profissional, a empresa já está com todo material para iniciar a obra orçada em R$ 372.934,66 (Trezentos e setenta e dois mil reais, novecentos e trinta e quatro reais com sessenta e seis centavos).

Conforme apurado pelo PAT, a previsão de início da obra será abril. Porém, trâmites burocráticos retardam a liberação do empenho. Segundo Trindade, a obra foi planejada de forma a não obstruir o trânsito, apenas o fluxo de pedestres poderá ser afetado parcialmente.

De acordo, com o planejamento de engenharia da proteção da ponte, será colocado passeio coberto com placas de policarbonato. A tela terá 2 metros com um corrimão na parte interna da via e 50 centímetros na cobertura. São 92 metros em cada lado do vão, e a obra prevê a fixação de módulos de seis metros cada.

Fotos: ilustrativas e reprodução