Desfile Temático, na Praça Getúlio Vargas, será um grande espetáculo, garante Cléo Trindade

Os preparativos estão a todo vapor para um dos eventos mais aguardado do ano em Alegrete: o Desfile Temático dos Festejos Farroupilha. Com uma tradição consolidada e uma atração que reúne um grande público a cada edição, este ano não será diferente. Marcado para o dia 18, o desfile acontecerá na Praça Getúlio Vargas, de acordo com a confirmação ao PAT do coordenador dos Festejos Farroupilhas, Cléo Trindade. As arquibancadas para acomodar os espectadores já estão montadas.

Cogitou-se a possibilidade do desfile ser realizado na Avenida Inácio Campos de Menezes. Segundo informações, o espaço da avenida não recebeu a liberação do Plano de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI) necessário para eventos desse porte.

A expectativa é que o Desfile Temático dos Festejos Farroupilha atraia uma multidão. O coordenador dos Festejos Farroupilha, Cléo Trindade, ressaltou a importância do evento para Alegrete e destacou como ele distingue a cidade no estado. “O Desfile Temático dos Festejos Farroupilha é uma celebração que nos orgulha e nos une como comunidade. Ele representa a nossa cultura de forma autêntica e emocionante, e é por isso que atrai pessoas de toda a região”, afirmou Trindade.

O desfile, que já é tradição na cidade, é conhecido por sua riqueza cultural, com trajes típicos, danças, música e encenações que retratam a história e as tradições do Rio Grande do Sul. Além disso, o evento reforça o espírito farroupilha e o orgulho da cultura gaúcha.

Prepare-se para vivenciar uma experiência autêntica da cultura gaúcha e celebrar os Festejos Farroupilha em grande estilo na Praça Getúlio Vargas de Alegrete, no dia 18 de setembro.