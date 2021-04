Desequilibrado, homem agride mulher, filha e sobrinha durante a madrugada

Compartilhe















Descontrolado, homem ameaça de morte e agride esposa, filha e sobrinha, na Cidade Alta.

O fato aconteceu na madrugada de domingo(11), quando a adolescente estava com algumas amigas em sua casa. Em dado momento, já na madrugada, conforme registro, o acusado iniciou um atrito com a filha pois queria que suas amigas fossem para suas casas.

Diante da discussão, o homem agrediu a filha, a esposa e uma sobrinha. A terceira vítima teve que passar a noite no ambulatório da UPA devido às agressões. O indivíduo não tolerou que a companheira saísse em defesa da filha e das amigas. Ele as ameaçou de morte e também teria feito isso com uma faca em punho. Além destas agressões ele profere com frequência palavras ofensivas à companheira. O registro foi realizado na Delegacia de Polícia de Alegrete.