Detran: Alegrete com sistema de monitoramento de provas práticas de habilitação

O novo sistema otimiza a aplicação das provas e torna o processo mais rápido, seguro e transparente. A previsão é que em até 90 dias essas novidades sejam gradualmente implantadas nas regionais em todo o Estado.

Para o aprimoramento da aplicação das provas práticas, os examinadores portarão smartphone (no qual preenchem o relatório), os veículos serão equipados como câmeras e haverá uma central de armazenamento de imagens.

“Além de ser mais ágil e seguro, o cidadão pode perceber o investimento do DetranRS na modernização, para garantir um trânsito mais seguro, que é a nossa missão”, destaca o diretor técnico Fábio Santos.

Os representantes do DetranRS acompanharam de perto o início da utilização dos equipamentos e ainda participaram do 5º Encontro Pedagógico da Fronteira Oeste, promovido por um centro de formação de condutores (CFC) de Uruguaiana. No evento, as faltas que mais ocasionam reprovações no CFC foram apresentadas e serviram de base para um debate que ocorreu em seguida.

O DetranRS dá suporte aos credenciados, para que o processo de habilitação seja sempre revisto e modernizado.

