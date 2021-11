Devido a pandemia, pela segunda vez casamento coletivo não será realizado

Share on Email

Vai para dois anos que o tradicional casamento coletivo, um projeto do gabinete do Vereador Moisés Fontoura( PDT) não será realizado, ainda devido à pandemia

O prazo legal para todos os trâmites de inscrições e registros no cartório já passaram e este ano Alegrete, também não terá o seu casamento coletivo que já serviu de modelo para outras cidades do RS .

O vereador acredita que evoluindo de forma positiva, como vem acontecendo a vacinação e diminuição de casos, em 2022 o casamento coletivo será um grande evento que vai beneficiar muitas pessoas.

Muitos casais já perguntavam pelo evento em que podem casar, oficializar uniões sem custos. Os que foram realizados sempre atraíram muitas pessoas, sendo que o ultimo casamento coletivo foi em 2019 em frente ao casarão do parque Lauro Dornelles

O projeto prevê várias parcerias e os que já foram realizados contaram com ajuda do Exército, escolas, salões de beleza que fizeram maquiagem nas noivas e algumas lojas de confecções. Porque quem casou quis caprichar no figurino