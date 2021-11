Raio atinge tronco de árvores na Praça Getúlio Vargas

Share on Email

Mas um fato chamou atenção dos que estavam na praça Getúlio Vargas. As pessoas ouviram um forte estrondo com uma descarga elétrica (raio) e logo em seguida viram ser bem perto de onde estavam. Internautas da UABA viram de perto o estrago no tronco.

A descarga atingiu duas árvores e deixou as marcas no tronco, assustando quem estava na Getúlio Vargas. A força desse fenômeno da natureza tirou parte da casca.

Raio caiu em árvore

Grande parte dessas árvores da Praça são nativas e tem um longo período de plantio no local, e quando chove muito troncos armazenam umidade e isso pode deixá-los mais frágeis.

Há poucos dias, um galho de uma árvore, próximo ao Monumento ao Expedicionário, caiu na cabeça de uma mulher provocando um corte.

Uma técnica da Secretaria de Agricultura e Pecuária verificou a situação dessas árvores atingidas por raio, no dia 25, e vão fazer a avaliação para saber o risco que podem provocar após essa descarga elétrica.