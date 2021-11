Militar de Alegrete é multicampeão de kickboxing no Mundial de Artes Marciais

Share on Email

O 3º sargento Sérgio Weelington de Ramos Bueno do 6º RCB venceu o Campeonato Mundial de Artes Marciais. Detalhe, o atleta faturou o título em quatro categorias.

O militar que está há 5 anos em Alegrete é natural do município de Chapada. Praticante da modalidade desde os 15 anos, Bueno conquistou o título mundial no Rio no último final de semana.

Bueno (calção branco), em mais uma vitória no Mundial de Kickboxing

Normalmente realizado na Argentina, o Campeonato Mundial de Artes Marciais da UIAMA chegou ao Brasil nesta temporada. Cerca de mil atletas participaram das disputas da competição que durou dois dias.

A Arena Olímpica Coronel Wenceslau Malta, no Rio de Janeiro, recebeu diversos atletas de várias partes do planeta. Entre eles, o militar de Alegrete.

Bueno assegurou quatro importantes vitórias que o consagram campeão mundial na categoria até 72 kg estilo low kicks e também o título mundial até 64 kg.

Soberano em suas lutas, Bueno trouxe para o RS quatro medalhas de campeão mundial

Na categoria até 69 quilos, ele disputou duas modalidades no estilo Point Fait e venceu as duas se tornando multicampeão mundial de Kickboxing.

Atleta é natural de Chapada e há 5 anos está em Alegrete

Em Alegrete o atleta que conta com auxílio de alguns boxeadores para realizar os treinamentos já ministrou aula em uma academia, mas por conta dos treinamentos acabou cancelando as aulas que ainda estão suspensas. Convocado pela Associação Brasileira de Kickboxing, Bueno fez bonito na cidade maravilhosa.

Aos 23 anos, o militar se prepara para profissionalização no esporte e sonha competir fora do Brasil. Na última quarta-feira (24), o atleta visitou a redação do Portal Alegrete Tudo e mostrou suas mais recentes conquista na modalidade.

Fotos: reprodução