Dia D-da vacinação contra a gripe em Alegrete; saiba onde se vacinar

No próximo sábado, dia 13 será o dia D vacinação contra a influenza em todo o estado. Aqui em Alegrete, todas as estratégias de saúde da família – ESFs com sala de vacinas estarão atendendo os grupos prioritários elencados pelo Ministério da Saúde.

No Dia D a vacinação será das 8h às 17h nas ESFs e na Unidade Móvel da Saúde, das 8h às 12h. Essa estará em frente a URCAMP, quando também será realizada a Feira da Saúde, segundo a Secretária Nidieli Benevides. Na unidade móvel, o atendimento será até o meio dia. No mesmo dia estarão sendo colocados em dia as vacinas do calendário de vacinação.

Confira os grupos prioritários desta primeira da vacinação da influenza