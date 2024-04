PDT indica dois nomes para concorrer como pré candidatos a Prefeito de Alegrete

O Partido Trabalhista de Alegrete, em reunião no dia 10 em sua sede, indicou dois nomes de pré cadidatos a prefeito ou prefeita de Alegrete. O presidente do PDT local, advogado Sivens Carvalho, informa que os veredaores Moisés Fontora e Dileusa Alves colocaram os seus nomes à disposição em uma futura composição de chapa majoritária para concorrer a Prefeitura de Alegrete.

Carvalho lembra que o protagonismo na infraestrutura da cidade é do PDT com a infinidade de emendas do Deputado Federal, Afonso Motta, destinadas ao Município e que, visivelmente, melhoraram a mobilidade urbana na cidade. Assim como na saúde em que Motta também enviou recursos por meio de suas emendas para vários serviços na Santa Casa de Caridade, que hoje é referência em saúde regional, atestou.

Pedestistas de Alegrete com prefeito de Manoel Viana e DeputadoFederal Afonso Motta

-Com todo esse protagonimso do PDT em duas importantes áreas do Município, temos que colocar nomes de nosso partido para concorrer ao Paço Municipal. As futuras coligações e ajustes estarão sendo trabalhados no decorrer desse período, na certeza de que faremos uma composição de valor para continuar como apoio incondicional de nosso único deputado federal, não só de Alegrete, da região e RS a fazer mais e melhor, especialmente pelo nosso Município, diz nota do partido.