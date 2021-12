Dia da padroeira de Alegrete terá novena solidária

Este ano de 2021, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, vai celebrar a festa da Padroeira da Cidade, ainda de forma diferenciada. Conforme o Padre Pedro Navarro, este ainda ainda não haverá a tradicional procissão pelas ruas da cidade, os católicos se prepararão para o dia 08 de dezembro, através de uma Novena.

Cantora que tinha complexo da voz grave encanta multidões do mundo gospel

Ela já aconteceu em anos anteriores e será solidária. A novena inicia no dia 29 de novembro em que a cada noite os fiéis são convidados a levarem alimentos, que serão destinados à Pastoral Social e ao Grupo Filhos da Imaculada, que ajudam pessoas carentes da comunidade.

Após as 9 noites de Celebrações, a Cidade acolhe a presença do Bispo Diocesano, Dom José Mário, que preside a Santa Missa, às 10h, do dia 08 na Matriz Nossa Senhora Conquistadora.