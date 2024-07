Dia da Pizza – o alimento que conquistou o mundo

Seja em família, com amigos ou para celebrar qualquer reunião, a pizza pode estar presente.

E o aumento da preferência por essa iguaria, de origem italiana, fez com que em Alegrete surgissem muitas empresas especializadas em servir pizza de diversos sabores, além dos disputados rodízios onde é possível experimentar todos os sabores oferecidos pela casa. É comum as pizzarias da cidade ficarem lotadas, especialmente a partir das quintas-feiras, quando muitas pessoas saem para se reunir com a família e amigos. Para os empreendedores, isso se torna um bom negócio que também emprega muitas pessoas aqui em Alegrete no preparo e no atendimento aos clientes.

O Dia da Pizza foi criado em 10 de julho de 1985 em São Paulo, buscando homenagear não só o alimento, mas também a imigração italiana.

5 curiosidades sobre pizza:

Origem: Os primeiros registros da pizza remontam à antiga cidade de Nápoles, na Itália, por volta do século XVII. A pizza como a conhecemos hoje ganhou popularidade entre os italianos e, em seguida, conquistou o mundo.

Diversidade: A pizza se espalhou além das fronteiras da Itália e se tornou uma parte essencial da culinária global. Cada país adaptou a pizza de acordo com sua cultura e ingredientes locais. Nos EUA, por exemplo, temos a famosa deep dish pizza de Chicago.

Clássica: A famosa pizza Margherita, com molho de tomate, queijo mussarela e manjericão, foi criada em homenagem à rainha Margherita da Itália. Em 1889, o pizzaiolo Raffaele Esposito preparou essa combinação de ingredientes para representar as cores da bandeira italiana: vermelho (tomate), branco (queijo) e verde (manjericão). Curioso, né?

Pizza no Brasil: Uma curiosidade relacionada ao Brasil é a chamada “pizza de metro”. Essa variação é conhecida por ser muito grande e servir grandes grupos de pessoas. Essa tradição surgiu em São Paulo, na década de 1950, quando um imigrante italiano começou a vender pizzas em uma barraca na feira livre. Para facilitar o corte e servir mais pessoas de uma só vez, ele decidiu fazer uma pizza em formato retangular.

Pizza em São Paulo: Você sabia que São Paulo é a segunda cidade que mais consome pizzas no mundo? De acordo com um ranking global divulgado em 2022, os paulistas perdem somente para Nova York. Em SP, são consumidas 572 mil pizzas por dia. As mais pedidas são de mussarela, calabresa, portuguesa, frango com catupiry e margherita.

Com informações: Terra