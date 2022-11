A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDETUR), participou do Dia de Campo sobre Floricultura com a temática “Produzindo Flores, Gerando Alternativas”, no último dia 27 de outubro, em Santa Maria.

A 3ª edição do Dia de Campo trouxe resultados do “Projeto Flores Para Todos” iniciado em 2018, o qual já beneficiou 269 famílias rurais no Brasil e 45 escolas do campo, em 16 Estados e Distrito Federal. Somente no Rio Grande do Sul, produtores de mais de 50 municípios participam do projeto.

Dia de Campo apresenta oportunidades da floricultura

Conforme o Prof. Dr. da UFSM Nereu Streck, “O Projeto Flores para Todos tem por objetivo incentivar e capacitar famílias rurais para o cultivo de flores de corte para paisagismo, jardinagem, comércio e turismo rural, melhorando a renda e qualidade de vida dos produtores rurais, em especial valorizando o trabalho feminino e construindo formas sustentáveis de oportunizar a sucessão familiar com a permanência dos jovens na propriedade rural”, afirma.

O diretor de Turismo da Sedetur, Leonardo Cera, participou do evento juntamente com o produtor de rosas, Silvio de Carlo Apollo Duarte, da localidade do Caverá, assistido ao Programa Municipal de Turismo da Prefeitura de Alegrete.

Conforme relato do produtor, sua família produz flores há várias gerações. “Atualmente o foco está na produção de rosas, porém temos interesse nas demais variedades de flores fomentadas pelo projeto, como forma de diversificar a produção e agregar renda em nossa propriedade rural” complementa Silvio Duarte.

Cera comentou que a participação no evento visa construir uma parceria para inclusão da propriedade do produtor no projeto e melhorar o sistema de produção de flores, assim, colaborando para a criação de uma atração turística, dada a beleza das áreas produtoras de flores.

Por fim, houve um acerto de que a equipe PhenoGlade da UFSM realizará uma visita na propriedade do município, na intenção de realizar o próximo Dia de Campo do projeto, previsto para meados de 2023.