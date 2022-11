Novo grupo de agricultores familiares já pode sacar o benefício do programa SOS Estiagem

A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, comunica o pagamento do SOS Estiagem para o segundo grupo de beneficiários a partir da última quarta-feira, 16.

Uma tragédia nem sempre é o fim; veja por quê

O SOS Estiagem repassará o apoio financeiro àquelas famílias que residirem em municípios que declararam situação de emergência ou de calamidade pública decorrente da estiagem, entre dezembro de 2021 e 31 de março de 2022.

Neste primeiro momento, poderão sacar o benefício os assentados da Reforma Agrária, ribeirinhos, quilombolas e indígenas residentes em áreas rurais, com inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico) – ativo em 29 de março. O valor, em parcela única, é de R$ 1.000,00 e estará disponível em todas as agências do Banrisul durante o período de 80 dias.

Estelionatário sobrevive da insistência, sempre tem alguém desatento

Confira o calendário de pagamento a seguir:

Calendário conforme a letra inicial do primeiro nome:

16/11 – Letras A e B

17/11 – Letras C e D

18/11 – Letras E, F e G

21/11 – Letras H, I e J

22/11 – Letras K, L e M

23/11 – Letras N, O, P e Q

24/11 – Letras R, S, T e U

25/11 – Letras V, W, X, Y e Z

Para mais informações, clique no link a seguir:

Mais Informações