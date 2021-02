Transporte coletivo será normal, mas com a metade de passageiros

Compartilhe















Seguindo o Decreto estadual da bandeira preta que restringe o funcionamento de serviços na cidade, muita coisa muda.

O questionamento de usuários é se o transporte coletivo vai funcionar. A informação do Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Rui Alexandre Medeiros, é de que as linhas serão normais como vinha sendo praticado. Porém, com a circulação de 50% da capacidade em cada carro.

Só vão abrir os serviços essenciais à comunidade como mercados e postos de combustíveis. Serviços de segurança, farmácias. Restaurantes, pizzaria, lanchonetes podem vende por delivery.

As autoridades de saúde solicitam que as pessoas se cuidem, porque existe um alto risco de contaminação e a UTI COVID da Santa Casa está lotada com 10 pacientes e Hospital de Campanha com 14.