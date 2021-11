Dia de Campo e palestras técnicas no Fórum permanente do agronegócio

A FARSUL, SENAR, Casa Rural, Sindicato Rural de Alegrete e parceiros, estão promovendo a 106º etapa do Fórum Permanente do Agronegócio De Onde Virão os Terneiros?

O objetivo é sensibilizar produtores, técnicos e estudantes sobre a importância da melhoria dos índices reprodutivos, levando informação e conhecimentos que, ao serem postos em prática, aumentem a produção de terneiros e a rentabilidade dos produtores.

Diversas temas de interesse do produtor rural

Evento teve boa adesão de produtores, estudantes e técnicos

Na última quinta-feira (25) foi promovido um Dia de Campo no qual foram visitadas pequenas e grandes propriedades rurais da região.

O Dia de Campo passou pela Fazenda Dois Angicos, de propriedade do produtor Nerlei Anjos dos Anjus e família, no Rincão do Paraíso. Também houve atividades no estabelecimento Laranjeiras, de Enir VilaVerde e família, no Rincão do 28, e na Estância do 28, da Fundação Maronna.

Caravana do Fórum visitou propriedades rurais

No período da tarde, as atividades foram concentradas na Fazenda Santa Luiza, propriedade de Carlos Einchenberg e família, no Rincão do 28. Lá, proprietários e técnicos dividiram informações sobre sistema de produção, manejo, potencialidades e dificuldades. Propriedades distintas, mas com grande potencial e ótimos índices produtivos.

Na sexta-feira (26), o seminário teve uma ampla programação no pavilhão da Feind. Alem de uma diversificada programação, ao meio dia de sexta foi servido um delicioso carreteiro produzido pela equipe da Panela Campeira da Associação dos Arrozeiros.

Foram dois dias de programação. O primeiro, na quinta-feira (25/11) foi um Dia de Campo no qual foram visitadas pequenas e grandes propriedades rurais da região. Lá, proprietários e técnicos dividiram informações sobre sistema de produção, manejo, potencialidades e dificuldades.

Evento rural encerrou com êxito

No segundo dia de atividades, ocorreu o seminário. Ao todo, foram cinco palestras nas quais professores universitários e técnicos abordaram temas solicitados pelos produtores e pelo Sindicato Rural com preocupações relevantes – como controle de carrapato, melhoramento genético do rebanho

Ampla programação no parque Lauro Dorneles

Equipe preparou delicioso carreteiro

Dia de Campo visitou fazendas no interior do município

Fotos: Sindicato Rural e Luciane Veiga