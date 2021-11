Prefeitura promove ações contra o mosquito da dengue

No Dia Nacional de Mobilização para prevenção da proliferação do Aedes aegypti (mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika), comemorado dia 26 de novembro, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) chamou a atenção da população para os cuidados com a prevenção.

Algumas atitudes simples como a limpeza de calhas, quintais e a retirada de água parada de recipientes podem evitar o ciclo de reprodução do mosquito.

Para conscientizar a população da necessidade de redução de ambientes propícios à proliferação do inseto, a Prefeitura, por meio da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, desenvolveu uma série de ações educativas neste mês.

Foi realizado um mutirão de limpeza no Cemitério Municipal, parceria da Vigilância Ambiental em Saúde – Setor de Controle de Vetores e o Exército. Além disso, a prefeitura iniciou o LIRA -Levantamento de Índice Rápido de Focos do Mosquito. São visitações em todos os bairros da cidade, nas residências por amostragem, coletando amostras, conscientizando, orientando e educando a população.

Nessa Mobilização, cada pessoa deve fazer alguma tarefa por pelo menos 10 minutos por dia, que seja, para combater o mosquito.

Medidas para evitar a proliferação

A Vigilância Ambiental pede à população que colabore para reduzir o desenvolvimento do mosquito. Ações simples trazem resultados importantes. Confira algumas.

– Manter caixas d’água tampadas ou vedadas

– Guardar garrafas e vasilhas com a abertura virada para baixo

– Não acumular pneus ao ar livre e, sempre que os descartar, que seja em locais indicados

– Manter os pratinhos de vasos de plantas com areia ou secos

– Eliminar recipientes que sirvam para acumular água

– Usar água sanitária, pelo menos uma vez por semana, em ralos

– Manter pátios limpos, varridos

– Limpar assiduamente as vasilhas de comida e de água dos animais