Dia de Campo Regional da Fronteira Oeste vai ocorrer em Uruguaiana

A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana, em parceria com o Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), realiza na próxima quarta-feira (01), a partir das 7h, o Dia de Campo Regional da Fronteira Oeste, na Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (Fepagro) – Estação Experimental do IRGA.

Participam os representantes de entidades ligadas ao setor, autoridades, engenheiros agrônomos, pesquisadores, técnicos e interessados na cultura.

De acordo com o coordenador da regional do Irga de Uruguaiana, Cleiton José Ramão, o IRGA apresentará as principais tecnologias para a lavoura de arroz irrigado, soja e milho, além do melhoramento vegetal com linhagens promissoras, cuidados na colheita e pós-colheita e ensaios bioclimáticos. “A Fronteira Oeste é a região de maior produção do Estado. É fundamental a participação de arrozeiros para buscar informações e técnicas, trocar experiências para o incremento de produtividade em suas lavouras”, afirmou.