Carolina’s do Alegrete, oficina de escrita criativa para meninas negras, abre inscrições

A organização é da ativista cultural Merlen Alves, e aborda uma temática sobre a vida e a obra de Carolina Maria de Jesus.

Carolina’s do Alegrete é uma oficina de escrita criativa gratuita voltada para meninas negras a partir dos 13 anos e que estejam estudando em escolas públicas.

Além disso, como requisito fundamental, é preciso que as interessadas apreciem leitura, escrita e que tenham vontade de aprender sobre a vida e obra da importante escritora brasileira Carolina Maria de Jesus.

Serão ofertadas 10 vagas para estudantes negras, mais duas (02) vagas para estudantes que não sejam negras, mas que estudem em escolas públicas e que se encaixem nos demais requisitos.

O oficina é coordenada e realizada pela professora, escritora e ativista cultural, Merlen Alves, por meio do edital n° 02/2022 que compõe a Semana da Arte e Cultura de Alegrete, promovida pela Universidade Federal do Pampa.

Serão cinco encontros com duração de 2h cada um, no Coletivo Multicultural de Alegrete em horário a ser combinado. Haverá certificado de 20h e material didático.

As inscrições estão abertas de 25 de janeiro e encerram no dia 17 de fevereiro. Informações pelo Whatsapp (55) 99178-9331.

Fotos: reprodução