Na FGF, Toninho Fagundes recebe apoio integral para arbitragem no EFIPAN

O presidente do Flamengo, Toninho Fagundes, esteve na capital do Estado na última terça-feira (10). A principal pauta da agenda do diretor rubronegro foi na Federação Gaúcha de Futebol.

O encontro em Porto Alegre, com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsmann, foi sobre apoios para a próxima edição do 41º. EFIPAN .

Na sede da FGF, Toninho fez a entrega de solicitação de auxílio para pagamento das custas de arbitragem, a premiação e bolas para uso durante o certame.

Hocsmann não só garantiu todo o apoio ao EFIPAN, como também confirmou sua presença na grande final. O EFIPAN será realizado no período de 20 a 30 de janeiro, com a participação de 10 equipes.

A 3ª Capital Farroupilha será palco de duas edições do maior torneio de futebol infantil das Américas em 2022.

Toninho confirmou o planejamento para o ano que vem. Segundo o presidente, o 41º Efipan vai reunir atletas da Categoria 2007, e será realizado excepcionalmente na segunda quinzena de janeiro de 2022.

Já no mês de julho, acontece o 42º Efipan, reunindo a turma dos nascidos em 2008, aproveitando o período de recesso escolar (férias), o torneio vai ser realizado para não pular etapas nas categorias de base, que primam pela participação em Alegrete.

O Palmeiras, atual campeão, confirmou sua presença, ao lado da dupla Gre-Nal, Juventude e o anfitrião Flamengo. Do Paraná vem as outras 5 equipes. Coritiba e Athletico Paranaense, encabeçam a lista dos paranaenses. Azuriz e Chapecoense retornam ao Alegrete. Estreando na competição infantil o representante da cidade de Guarapuava, que já confirmou presença em janeiro de 2022.

De acordo com o presidente do Flamengo Toninho Fagundes, a competição vai obedecer todos os protocolos sanitários para prevenção do covid-19. Quanto a presença de público no estádio ainda é uma incógnita e dependerá do Decreto Municipal vigente.