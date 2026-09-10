Dia do Cliente: Grazziotin tem 20% de desconto e novidades da Primavera-Verão

O Dia do Cliente, celebrado em 15 de setembro, será especial na Loja Grazziotin de Alegrete. Para marcar a data, a loja preparou uma condição especial: 20% de desconto em toda a loja, com opções para toda a família.

A campanha contempla confecções feminina, masculina e infantil, moda íntima, cama e decoração, além das novidades da nova coleção Primavera-Verão, que chega com tendências e opções para renovar os looks da temporada.

E tem mais: quem fizer o Cartão Grazziotin pode aproveitar R$ 20,00 de bônus na hora, conforme as condições da campanha. Para quem ainda não tem o cartão, ele pode ser solicitado na própria loja.

Dia 15 de setembro é dia de aproveitar!

Passe nas Lojas Grazziotin, confira a nova coleção Primavera-Verão e aproveite os 20% de desconto em toda a loja.

Lojas Grazziotin — Rua dos Andradas, 617, Alegrete.

Aline Menezes — Redação PAT