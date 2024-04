Dia do Filho reúne relatos de amor e dedicação

Share on Email

Deixá-los felizes, buscar dar o melhor aos filhos é o sentimento de todos hoje e sempre, conforme Jussara Martins, que tem três filhos, afirma que foi o maior presente que recebeu. E hoje, todos adultos mesmo vindo de uma família humilde, são vencedores, honrados e trabalhadores, enaltece a orgulhosa mãe. E assim são muitos pais que hoje e em todos os dias agradecem pelos filhos que dizem ser o amor incondicional em suas vidas.

Jussara Martins e os filhos

E uma que mesmo com problema de saúde faz de tudo pelos cinco filhos, todos adultos, é Eneida Magalhães Leal. Além do suporte que sempre dá a eles, reage quando alguém fala qualquer coisa de um de seus herdeiros. “Eles são tudo em minha vida, junto com os netos. Isso para mim é o verdadeiro sentimento de família”, atesta.

Mesmo sentimento que permeia a alma de Lourdes de Oliveira, de 66 anos, que teve dois filhos e praticamente os criou sozinha. Agora, adultos e morando fora, o que fez com que deixasse a casa e um companheiro para retomar a convivência com eles, entre Porto Alegre e Caxias do Sul.

Lourdes de Oliveira com os filhos Lucas, Pedro, nora e netos

Para muitas mulheres, ainda existe o sonho de ter filhos, sentimento que permeia mais o feminino, embora as mulheres estejam repensando de uma forma mais ampla o ser mãe, impondo condições de estarem em uma melhor condição profissional, entre outros fatores. E outra coisa que algumas dizem é que é preciso pensar muito em quem está querendo ser pai, porque os filhos precisam do amor e segurança deles também.

Geralmente, as pessoas têm dúvidas quanto ao dia em que se comemora o Dia dos Filhos, porque há outra data que também é dedicada aos filhos, o dia 23 de setembro.

É provável que o dia 23 de setembro tenha se popularizado como Dia dos Filhos no Brasil por causa de Portugal, porque apesar de o dia 23 de setembro não ser uma data oficial, ficou conhecido dessa forma entre os portugueses. Graças à proximidade entre nós, a data ficou popular entre os brasileiros também.