1°BPAF de Uruguaiana incorpora a Brigada Militar de Alegrete na sua área de abrangência

Na sequência, em uma conversa com a reportagem do PAT, o Tenente-Coronel Laerte esclareceu alguns pontos sobre a transição em curso de reestruturação da Brigada Militar, na qual Alegrete passa de Esquadrão para Companhia.

“Essa medida visa otimizar e aproximar o Comando Regional, possibilitando um trabalho mais integrado”, destacou o comandante. Ele também ressaltou a responsabilidade territorial da instituição em Alegrete, especialmente na área rural, considerando que o município é o maior em extensão territorial, portanto, deve ser relevante a atuação da Patrulha Rural. O Comandante do 1º BPAF afirmou que embora o trabalho possa sofrer ajustes, o objetivo principal é manter a efetividade nas ações.

Em relação ao efetivo e aos diferentes tipos de policiamento prestados pela Brigada Militar, bem como aos desafios enfrentados para oferecer um serviço de qualidade à sociedade, o Tenente-Coronel comparou as atividades em Uruguaiana e Alegrete, destacando suas semelhanças. Ele mencionou que a única diferença significativa é a sede regional, atualmente na área operacional, com parte administrativa ainda vinculada ao comando em Santana do Livramento.

Com um extenso currículo na instituição, o Tenente-Coronel Laerte Soares Maciel ingressou na Brigada Militar em 1995 e participou de diversos cursos de carreira reconhecidos pela instituição, além de receber várias condecorações ao longo de sua trajetória.

O comandante enfatizou o apoio mútuo em ações específicas e a priorização do trabalho em situações de anormalidade, visando trazer bons resultados para Alegrete. O Subcomandante do 1º BPAF, Major Paulo Afonso Martins Pereira Junior, também esteve presente. Além de Alegrete, Manoel Viana também recebeu a visita do Batalhão, porém, foi no início da tarde.

O 1º BPAF tem como área de abrangência os municípios de Uruguaiana, Barra do Quarai, Alegrete e Manoel Viana.