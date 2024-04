Com a presença de Anderson Polga e Mazarópi, largo Beto Peres é inaugurado em Alegrete

Share on Email

Andando pelas principais ruas de Alegrete, o carinho da população era mútuo com o Consulado Gremista. Logo após essa dinâmica, a caravana chegou próxima à Unipampa, onde foi inaugurado o Largo Beto Peres. O vice-prefeito, Jesse Trindade, empresários municipais e outras figuras marcaram presença na entrega da chave do local, um marco muito importante para a torcida tricolor da Fronteira-Oeste.

O cônsul gremista, Adão Ramos, referendou sua felicidade em inaugurar um monumento histórico que explica muitos feitos que Beto Peres realizou em Alegrete. “É uma homenagem justa. Ele fez tanto pelo Grêmio que nada mais justo que eternizar a história dele com um largo com o nome dele”, explicou o empresário alegretense.

O projeto de lei foi proposto pelo vereador Eder Fioravante. Essa medida visou fortalecer os laços entre Alegrete e o clube de futebol gaúcho, reconhecendo a grande torcida presente na cidade e fomentando o turismo local. O Monumento do Grêmio será um ponto de referência para os admiradores do clube e um atrativo adicional para os visitantes que passarem pela região, o que já ocorria às margens da BR 290 na primeira iniciativa do Consulado na cidade.

Logo após, os torcedores foram às dependências do CTG Farroupilha para um encontro entre a torcida e os ex-jogadores. Durante o evento, o show ficou a cargo da banda Los Tricolores, que embalou a festividade com músicas temáticas do Grêmio. Ao final, Phandora Fumaco foi apresentada como musa regional da instituição na Fronteira Oeste.