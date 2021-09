Dia do Gaúcho com cavalgada em Alegrete

A cavalgada que parte da Praça da Juventude atrás do antigo Aeroporto, inicia às 9h da próxima segunda- feira(20).

Neste dia 20 de Setembro, a cidade vai vivenciar uma nova modalidade de referenciar a data máxima dos gaúchos.

Milonga, De José e outros tantos,é a campeã do 13º Canto Farroupilha

De acordo com Cléo Trindade, os gaúchos e prendas que devem estar todos de máscaras, vão percorrer o seguinte trajeto: Avenida Caverá, na sequência- Eurípedes ( praça dos Patinhos), Rua Barão do Amazonas, Praça Getúlio Vargas, depois vão descer pela Rua Vasco Alves, subindo pela Avenida Dr Lauro, Praça Nova, Assis Brasil com dispersão no final da Avenida próximo ao trevo de entrada da BR 290.

Esse ano, ainda sem arquibancadas e som na praça, os tradicionalistas vão fazer uma cavalgada, porque o trajeto será mais longo, explicou Trindade.

Além das máscaras, todos devem postar o exame de sanidade animal, porque a Inspetoria Veterinária estará trabalhando nas ruas.