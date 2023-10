José Macedo é pentacampeão alegretense de futebol de mesa

A edição 2023, iniciou 12 de junho e a primeira fase registrou uma marca impressionante de 60 partidas, encerrando a primeira fase no dia 31 de julho. Composto por duas chaves de oito times que jogaram entre si e foram avançando até chegar aos quatro melhores do futebol de mesa alegretense.

A grande decisão do campeonato com dois jogos destacou de um lado o tetracampeão José Macedo Oliveira com seu seleto time da Associação Atlética Alegrete. Do outro o Figueirense de Antônio Neto que buscava frear a hegemonia do time alegretense.

No primeiro encontro realizado na quarta (27), o Figuera arrancou um empate em 1 a 1, no palco sagrado do botonismo, a Sociedade Italiana. Jogando por dois resultados iguais, Antônio Neto levava o título com outro empate. Na noite de segunda-feira (2), mais um embate memorável. A Associação Atlética Alegrete não conseguiu reverter o placar no primeiro tempo, diante de um Figueirense bem postado e com o regulamento debaixo do braço.

Bastou os minutos finais para a AAA com o zagueiro Toninho Becon, cair pela esquerda e num chutaço no ângulo oposto fazer 1 a 0 e decretar o pentacampeonato para a Associação do mestre Macedo que venceu de forma invicta em 2023, somando-se aos títulos de 2014/2015/2017 e 2018.

Na disputa do 3º lugar, entre o Flamengo de Cesar Franco e o Palmeiras de Grisa, houve empate sem gols no primeiro jogo e na volta, o Fla venceu por 1 a 0.

A premiação contou com a presença do repórter do PAT Júlio Cesar Santos, que atendeu convite da organização e fez a entrega da premiação. Todos participantes receberam medalha de participação e os três primeiros levaram troféus.