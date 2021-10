Dia do Médico: o que ajuda nos momentos mais difíceis de nossas vidas

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Quando você veste o jaleco, enche o peito de coragem e disponibiliza toda sua sabedoria para cuidar dos seus doentes. Você dá seu melhor por todos eles, seja qual for a raça, o estatuto social ou a religião. Você é um herói, um lutador e deve sentir muito orgulho nisso. Feliz Dia do Médico!”

“Aqueles que se dedicam ao outro, curam e salvam vidas, merecem todas as homenagens do mundo.

Neste dia 18 de outubro se comemora o dia dos que ajudam a diagnosticar, tratar e salvar vidas. Os médicos que na pandemia do coronavírus, que afetou toda a humanidade, foram profissionais extremamente requisitados e importantes. Eles trabalharam muitas horas sem para atender tanta demanda, no período em que mais teve pessoas com o coronavírus em UTIs e hospitais de campanha

Na hora da dor, da angústia e do sofrimento que a doença nos ataca e em algum dia vida todos nos passamos, o que primeiro vamos buscar é ajuda de um médico.

E hoje todos os aplausos e reconhecimento vai a eles ou elas que dedicam muitas horas do seu dia a atender pacientes e, muitas vezes, ser o diferencial que vai além do dever da profissão quando consolam e dão esperança aos doentes e suas famílias.

Em Alegrete temos médicos clínicos gerais e em várias outras especialidades que atuam na Santa Casa, Hospital Militar em clínicas particulares e em todas as unidades de saúde da Prefeitura.