Sábado aconteceu o dia D da Mobilização da Campanha Nacional da Multivacinação

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No último sábado, 16, a Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Saúde e das ESFs, realizou nas UBSs e no calçadão o dia D de mobilização da Campanha Nacional de Multivacinação.

Homens que estavam desaparecidos já estão com a família em Alegrete

A Campanha Nacional de Multivacinação, ocorre de 01 a 29 de outubro de 2021. A multivacinação é uma estratégia do Programa de Imunizações com a finalidade de atualizar a situação vacinal de crianças e adolescentes até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Esta campanha visa administrar vacinas de forma seletiva, ou seja, resgatar não vacinados ou completar o esquema de vacinação. Sendo desenvolvida pela Secretaria de Saúde e as equipes das ESFs.