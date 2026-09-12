Dia do Urologista: cuidar da saúde vai muito além da próstata

Neste 12 de setembro, quando é celebrado o Dia do Médico Urologista, Alegrete também presta reconhecimento aos profissionais que atuam em uma especialidade fundamental para a saúde da população.

Entre eles está o Dr. Alessandro Paim, médico urologista que exerce sua atividade profissional no município e que destaca a satisfação pessoal em poder trabalhar diariamente em uma área pela qual tem verdadeira identificação.

“Sou muito realizado na minha atividade profissional. Tenho muita sorte de poder trabalhar em uma profissão que eu realmente tenho prazer em desempenhar, o que torna muito mais leve a rotina pesada do meu dia a dia”, afirma o médico.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Para Alessandro Paim, a relação construída com os pacientes é uma das partes mais importantes da profissão.

“Sou muito grato a todos os meus pacientes, que confiam no meu trabalho e me permitem fazer parte dos seus cuidados com a saúde”, ressalta.

Uma especialidade ampla

Embora muitas vezes esteja associada exclusivamente à saúde masculina, a Urologia possui uma área de atuação bastante ampla. O especialista pode atuar em diferentes campos, como Urologia Geral, Urologia Pediátrica, Uroginecologia, Uro-oncologia e sexualidade, entre outras áreas.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O urologista acompanha problemas relacionados ao sistema urinário e ao aparelho reprodutor masculino, atendendo homens e mulheres em diferentes fases da vida.

Em Alegrete, a especialidade também faz parte da estrutura de atendimento da rede pública. De acordo com o Relatório Anual de Gestão do município, o Centro de Especialidades Médicas de Alegrete (CEMA) oferece atendimento em Urologia, ao lado de outras especialidades médicas.

O planejamento municipal para a área da saúde também prevê a garantia de especialidades médicas, entre elas a Urologia, dentro da rede de atendimento do município.

Saúde do homem exige prevenção

A atuação do urologista tem uma importância especial quando o assunto é a saúde do homem. Ainda existe uma resistência de parte da população masculina em procurar atendimento médico regularmente, fazendo com que muitas doenças sejam descobertas somente quando os sintomas aparecem.

Nesse contexto, a prevenção e o acompanhamento periódico são ferramentas importantes para identificar alterações precocemente e permitir que o tratamento seja iniciado no momento adequado.

Mais do que tratar doenças, a Urologia também trabalha com orientação, prevenção, acompanhamento e qualidade de vida.

Uma data que homenageia um médico que chegou à Presidência

A escolha de 12 de setembro para celebrar o Dia do Urologista está relacionada ao nascimento de Juscelino Kubitschek, médico urologista mineiro que posteriormente se tornou presidente do Brasil.

A data acabou estabelecendo uma ligação entre a história da Medicina e um dos personagens mais conhecidos da política brasileira.

Em Alegrete, porém, o 12 de setembro ganha um significado ainda mais próximo da comunidade: é uma oportunidade para reconhecer os profissionais que fazem da Medicina uma atividade diária de cuidado, prevenção e atenção à população.

E, para o Dr. Alessandro Paim, essa relação com os pacientes é justamente uma das razões que tornam a profissão tão especial.

“Tenho muito prazer no que faço e sou muito grato a todos aqueles que confiam no meu trabalho e me permitem fazer parte dos seus cuidados com a saúde.”