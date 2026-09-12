Aos dois dias de vida, Bernardo já protagoniza seu primeiro momento tradicionalista

Em setembro, mês em que o Rio Grande do Sul volta ainda mais os olhos para suas tradições, um nascimento ganhou um significado especial para uma família de Alegrete.

Bernardo, primeiro filho de Gabrielli Leal e André Lopes Moreira, nasceu no dia 9 de setembro de 2026, pesando 3,870 quilos e medindo 47 centímetros. Dois dias depois, ao deixar a maternidade, o bebê já estava pilchado, em uma demonstração do vínculo da família com a cultura tradicionalista.

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A escolha da roupa foi feita pela família para marcar a chegada de Bernardo justamente durante o mês dedicado às celebrações da cultura gaúcha.

Segundo Fabiele Leal, tia do recém-nascido, a tradição faz parte da rotina da família. Os pais de Bernardo frequentam bailes e atividades ligadas ao tradicionalismo, enquanto Fabiele é a 1ª Prenda do CTG Nico Dorneles.

Para a família, ver Bernardo deixando a maternidade vestido de gaúcho representou mais do que uma escolha de roupa: foi uma maneira simbólica de apresentar o novo integrante às raízes que fazem parte da história familiar.

“Hoje, ao te ver saindo da maternidade vestido de gaúcho, nosso coração transborda de emoção e orgulho. Tu és a continuidade da nossa história, das nossas raízes e das nossas tradições”, escreveu Fabiele, em uma homenagem ao sobrinho.

A mensagem também traduz a expectativa da família para os próximos anos: que Bernardo cresça conhecendo e valorizando as tradições que já fazem parte de sua história desde os primeiros dias de vida.

Em Alegrete, onde o tradicionalismo ocupa um espaço importante na cultura e na vida comunitária, a imagem de um recém-nascido deixando a maternidade pilchado ganha um significado ainda maior neste mês de setembro.

Bernardo mal chegou ao mundo e já fez sua primeira aparição vestido de gaúcho.