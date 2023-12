Dia memorável para alegretense: colação de grau em medicina e casamento de conto de fadas

Share on Email

O enlace matrimonial dos noivos Andressa e Thiago foi um espetáculo de amor e cumplicidade. A escolha de Manaus como cenário e as surpresas preparadas, como o show nacional de Thiago Martins e a participação especial do cantor Bruno, da dupla Bruno e Marrone, tornaram a ocasião ainda mais inesquecível.

Residente em Manaus há mais de 10 anos, Andressa construiu sua trajetória, conquistando admiradores por sua alegria, extroversão e amor pela vida. Graduando-se em medicina após anos de estudo dedicado, a jovem celebrou a conclusão de uma jornada marcada por esforço e dedicação, coroando com o casamento.

A alegretense encontrou em Thiago Rocha, seu noivo há mais de cinco anos, um companheiro para compartilhar suas alegrias e desafios. E hoje, colando grau em medicina, ela não apenas comemora sua conquista, mas também o início de uma nova fase ao lado de Thiago.

Alegrete, terra de raízes profundas e histórias entrelaçadas, foi o berço de Andressa Dalcin Machado Rocha, uma jovem que, apesar de ter passado pouco tempo nesta cidade, mantém um vínculo constante com suas origens. Filha do respeitado médico anestesista militar, Dr. André Luiz dos Santos Machado, Andressa cresceu entre viagens por todo o Brasil, proporcionadas pela carreira do pai.

Neste momento especial, é impossível não mencionar aqueles que foram parte fundamental do caminho de Andressa. Seu pai, Dr. André Machado, e sua mãe, Flávia Dalcin Machado, contribuíram para moldar a mulher admirável que ela se tornou.

A família, com seus avós, tios e tias, primos e primas incluindo o empresário Carlos Jaime Rios (Kayame), e a querida tia Joselita Dalcin, todos de Alegrete, compartilham orgulhosos este capítulo significativo da vida de Andressa.

E entre os amigos e familiares presentes, destaca-se o padrinho Fábio Soares, residente em Santa Maria, que não poderia deixar de prestar uma singela homenagem a este lindo casamento. Uma celebração que vai além das fronteiras geográficas, conectando corações e memórias em um evento marcante.

Que este casamento seja o ponto de partida para uma vida repleta de felicidade, saúde e prosperidade para Andressa e Thiago, desejam familiares e amigos.