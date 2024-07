Dia Mundial da Saúde Ocular é celebrado neste dia 10 de julho

Mas é preciso cuidar bem dos olhos, dar a devida atenção para prevenir e ou tratar eventuais problemas, por isso é tão importante realizar exames oftalmológicos regularmente, ao menos uma vez por ano.

O Dia Mundial da Saúde Ocular é celebrado todo dia 10 de julho, uma data para reforçar que os cuidados com os olhos devem fazer parte da nossa rotina, para assim reduzirmos a ocorrência e agravamento de doenças oculares que podem levar à indesejada cegueira.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 75% dos casos de deficiência visual poderiam ser evitados com prevenção ou tratamento e, de acordo com o IBGE, mais de 6 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência visual no Brasil, sendo que grande parte destas deficiências também poderiam ter sido evitadas.

A consulta ao oftalmologista deve ser feita desde a infância, o ideal é consultar-se com o especialista mesmo que não hajam queixas visuais. A visita precoce ao médico pode corrigir problemas simples de refração, como a miopia a hipermetropia e o astigmatismo. Com a adequada correção óptica evita-se desgastes, principalmente das crianças em fase escolar.

Além das consultas com seu médico oftalmologista, alguns cuidados devem ser tomados no seu dia a dia para manter a sua saúde ocular. São eles:

Cuidado com o sol: A exposição aos raios ultravioletas (UV) podem ser causadores de problemas nos olhos, como a catarata ou a redução da visão por conta da morte de células da retina. Para evitar esse tipo de problema, é importante sem utilizar óculos de sol, no entanto, as lentes do óculos devem ter proteção contra os raios UV. Recomenda-se alguns cuidados para comprar óculos escuros.

Coceira nos olhos: Evitar coçar os olhos é algo que nossa mãe sempre nos alerta. Isso porque, coçar essa região pode causar irritações e alergias. Além disso, o hábito de coçar os olhos que pode levar a um problema mais grave, o Ceratocone, que é uma doença da córnea que aumenta a sua curvatura de forma irregular.

Colírios: para evitar a irritação causada pelo clima seco nessa região, usar colírios lubrificantes. Porém, é importante consultar um médico oftalmologista antes de utilizar o colírio, para não utilizar medicamentos que podem prejudicar seus olhos.

Limpeza na região dos olhos: Para as pessoas que usam maquiagem, é importante lembrar sempre de retirar o produto antes de dormir. Esses produtos podem causar irritação ou outros problemas oculares. Além disso, é importante optar sempre por produtos com boa qualidade.

Proteção ocular: Algumas profissões exigem o uso de protetores oculares para evitar que acidentes aconteçam. Por exemplo, ao soldar um ferro, faíscas são expelidas, e o risco dessas acertarem os olhos caso não se esteja utilizando óculos de proteção é alto. É extremamente recomendado usar Equipamentos de Segurança Individual (EPIs) para proteção do corpo, sobretudo dos olhos, que são muito sensíveis a contato mecânico, químico e de mudança de temperatura.

Uso de dispositivos eletrônicos: Um outro cuidado que se deve ter se relaciona com os hábitos que possuímos atualmente. Horas em frente ao computador e smartphones, poucas horas de sono, pouco tempo ao ar livre, no caso das crianças, são fatores que podem prejudicar a saúde dos seus olhos.

É possível que muitas pessoas tenham problemas de visão e não saibam, pois não realizam exames oftalmológicos regularmente.

Fonte: Hospital de Olhos