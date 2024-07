Preço do café sobe 35% nos estabelecimentos de Alegrete

A alta é influenciada pela valorização da commodity no mercado internacional e reflete escassez de oferta e consumo aquecido. Problemas climáticos em países produtores também contribuíram para a redução de estoques e o aumento da demanda pela bebida favorece o momento positivo de preços ao cafeicultor.

O Brasil, segundo maior consumidor mundial, registrou alta de 5% na demanda de café solúvel no primeiro trimestre deste ano. Além do consumo aquecido, os problemas climáticos em países produtores importantes, como o Vietnã, contribuíram para o aumento da busca pelos cafés brasileiros.

“Contando as horas para voltar ao lugar, de onde, se fosse minha escolha, jamais teria saído”, diz alegretense desgarrado

A reportagem do PAT entrevistou um fiscal de loja de uma rede de Supermercados e o responsável destacou que a suba no preço do café impactou diretamente nas vendas do estabelecimento. O preço do café variava entre R$ 14,25 a R$ 15,32 e nesse trimestre o preço médio subiu para R$ 17,99, na grande parte dos estabelecimentos do Município.

O gestor destacou que é notório que o consumidor está avaliando duas vezes na hora de escolher o produto. Ressaltou que as vendas no setor diminuíram cerca de 12% e que a tendência é que o valor bruto só aumente, informou.

A reportagem também conversou com a proprietária de uma cafeteria e ela destacou que o movimento nesse inverno cresceu, porém, os preços dos produtos foram reajustados acompanhando a suba na saca do café.