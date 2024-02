Diante de um gesto de bondade, uma atitude de revoltante ingratidão

Share on Email

Tudo começou quando a mulher, grávida de seis meses, que estava sozinha foi abordada por um homem com barba grande, branca e uma bengala, em frente ao supermercado- como descrito por ela.

O homem, aparentemente necessitado, solicitou algo para comer, e a gestante, com bom coração, prontamente comprou um pacote de frango conforme o pedido. No entanto, ao pegar o transporte por aplicativo para retornar para casa, ela suspeita que tenha cometido um engano ao colocar sua carteira na sacola que entregou ao homem.

Ao perceber o erro antes de chegar em casa, ela retornou ao local e confrontou o suspeito, que negou categoricamente ter recebido a carteira. No entanto, a gestante estava certa de que a havia entregado junto com a sacola contendo o frango.

Com todos os seus documentos, cartões e a quantia de 50 reais dentro da carteira, a mulher decidiu investigar, no dia seguinte, os estabelecimentos próximos. Para sua surpresa e descontentamento, descobriu que o mesmo homem, identificado por meio das filmagens de segurança, havia tentado realizar compras com os cartões de crédito, sem sucesso.

Três dias depois, uma reviravolta aconteceu quando a gestante recebeu uma ligação de uma pessoa informando que estava com seus documentos perdidos. Ao chegar no estabelecimento comercial para recuperá-los, o marido da vítima mostrou um vídeo que comprovava que o homem que tentou passar os cartões na farmácia era o mesmo que os entregou em uma emissora de rádio local, alegando tê-los encontrado na rua. A vítima foi identificada por intermédio das redes sociais.

“Ele usou de má fé, embora tenha entregue os documentos da minha esposa aqui. Pois tentou fazer compras com os cartões e negou quando ela perguntou”, desabafou o marido indignado.

O caso serve de alerta para a comunidade sobre a importância de estar atento e cauteloso em situações que envolvam estranhos, mesmo quando aparentemente estão em necessidade.