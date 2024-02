Acadêmicos do Pôr do Sol comemora 41 anos de Carnaval em Alegrete

A Escola de Samba Acadêmicos do Pôr do Sol foi fundada em 2 de fevereiro de 1983 e nasceu predestinada para ser grande.

É grandiosa sua contribuição cultural por meio de seus enredos e seus sambas. Ao longo de sua história, realizou desfiles marcados por momentos inesquecíveis como o memorável desfile de 1995 em que choveu na avenida enquanto o povo cantava o refrão “Chuva vem de lá, vem de Deus, vem do céu”.

Para comemorar mais um aniversário, a diretoria, através do presidente Carlos Romeiro, popular Barriga, estará realizando uma festa no sábado (03), a partir das 21h na quadra de ensaios. A diretoria espera a comunidade alegretense para confraternizar através de uma roda de samba repleta de participações especiais.

A festa para celebrar as quatro décadas será ao som de Paulo Duarte, Márcio Duarte, Edy, Gersinho, Hulliam Viana, Ihan Carlo, Celeni Viana, Anderson Sandico, dentre outros. A festa vai rolar com muitas homenagens e emoção.

Conforme apurou a reportagem do PAT junto à direção da escola, a entrada é franca, mas haverá disponibilidade de mesas com 4 lugares no valor de R$50,00. Segundo o dirigente carnavalesco Márcio Duarte, aqueles que adquirirem mesa ganham um tíquete de uma rifa de uma motocicleta. Reservas podem ser agendadas através do telefone (Whats) 99995-9838.

Fotos: Ale Vieiro Fotografias