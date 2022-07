Direção e professores do Polo do Jacaraí entregam avaliações nas propriedades rurais

Polo do Jacaraí realizou a entrega das avaliações dos alunos nas propriedades rurais, interior de Alegrete.

A EMEB Constantino de Souza Nunes – Polo do Jacaraí continua inovando nas suas propostas metodológicas e pedagógicas se aproximando das famílias dos alunos e estreitando as relações com a comunidade escolar.

A coordenação pedagógica da escola, baseado no processo pioneiro, proposto inicialmente no Jacaraí, o “Escola na Porteira”, propôs a entrega de notas diretamente nas propriedades rurais, levando os professores e a direção do educandário até as famílias dos alunos.

A proposta foi composta pela entrega de notas, conversa com os docentes e proporcionou o intercâmbio de informações.

Além disso, 100% das famílias foram atendidas, fortalecendo o processo de aproximação e interação entre a comunidade escolar e a proposta educacional.