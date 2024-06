Dirigente do Cpers estadual divulga assembleia geral e ato público em julho na capital

Share on Email

A diretora sindical do Cpers central, professora Vera Lessês, veio mais uma vez em Alegrete junto ao 19º núcleo do sindicato local para divulgar aos associados, a assembleia geral da categoria no próximo dia 12 de julho em Porto Alegre. O local será divulgado posteriormente.

Ela diz que a categoria vai gestionar os reajustes devido e, principalmente, aos servidores de escolas que têm o seu básico em 657 reais e que precisam de complementação para chegar ao salário mínimo. Além da assembléia com professores e servidores de escola, haverá um ato público na praça da Matriz com várias categorias de servidores estaduais.

-Mesmo sabendo das dificuldades que o governo enfrenta, devido a calamidade ambiental, não devemos esquecer as nossas lutas, já que somos 80 mil sócios do Cpers e 140 mil professores estaduais no RS, atesta a dirigente sindical.