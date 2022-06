Doações de valores do Imposto Renda a fundos da criança e idosos ultrapassa 300 mil reais

Share on Email

Um meio de conseguir recursos para implementar projetos sociais a crianças e jovens em vulnerabilidade é a doação de parte do Imposto de Renda destinada a Fundos da Crianças e Adolescentes.

O trabalho de divulgação dos escritórios de contabilidade de Alegrete ajudou muitos a fazerem suas doações a esses fundos. Quem normalmente faz projetos para estes públicos é a Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social.

Márcia Basso, conselheira do CRC, diz que a classe contábil se uniu e conseguiu aumentar a captação de recursos desde 2013. Ela acredita que já tem um bom valor em conta.

O Secretário de Finanças, José Cáurio, diz que a arrecadação de 2021 para o Fundo do Idoso foi de R$ 124.335,64 e para o Fundo adcrainças e do Adolescente foi de R$192.078,92. Informa que Administração Municipal criou o imposto solidário para incentivar a doação por parte da pessoas que devem declarar imposto de renda( quem recebeu rendimentos acima R$ 28.559,70 no ano de 2021.

Um dos questionamentos é como estes recursos estão sendo aplicados, visto que existem necessidades tanto de trabalho voltado às crianças e adolescentes e idosos, em vulnerabilidade, aqui em Alegrete.